Eiernockerl sind ein typisches österreichisches Pfannengericht, das schnell und einfach zubereitet ist. Insofern ist es grundsätzlich keine Überraschung, dass Restaurants in der Alpenrepublik die Mehlspeise auf ihrer Speisekarte führen.

Was der ORF-Journalist Armin Wolf am Mittwoch in einem Tweet bemängelt, ist aber etwas anderes. Er schreibt: „Es gibt tatsächlich noch immer Lokale, die zufällig am Tag von Hitlers Geburtstag dessen Lieblingsgericht auf die Tageskarte setzen. Ganz zufällig um € 8,80, sicher ohne zu wissen, dass ‚88′ ein Neonazi-Code für ‚Heil Hitler‘ ist.“

Es gibt tatsächlich noch immer Lokale, die zufällig am Tag von Hitlers Geburtstag dessen Lieblingsgericht auf die Tageskarte setzen.

Ganz zufällig um € 8,80, sicher ohne zu wissen, dass „88“ ein Neonazi-Code für „Heil Hitler“ ist.

Zufälle gibts…

(Mehr: https://t.co/P6h1l75Htc) pic.twitter.com/1diodJaoKc — Armin Wolf (@ArminWolf) April 20, 2022

Doch steckt tatsächlich eine Huldigung des Nazi-Diktators hinter der Wahl der Speise und des Preises? Das betroffene Wiener Restaurant wehrt sich energisch gegen den Vorwurf, wie aus einer Mail an Wolf, die er ebenfalls bei Twitter veröffentlichte, hervorgeht: „Unsere Pläne werden vier Wochen im Voraus geplant und zufällig gesetzt. Eiernockerl als klassisches Wiener Gericht hat eine fünfprozentige Chance (...) auf die Karte an einem unpassenden Termin zu gelangen“, heißt es darin. Als der Fehler aufgefallen sei, sei das Tagesgericht sofort geändert worden, „leider waren die Wochenpläne bereits im Umlauf“. Mit „brauner Gesinnung“ habe das Restaurant „nichts am Hut. (...) Der Lapsus tut uns leid.“

Das Portal heute.at berichtet zudem, dass die günstigeren Speisen in der Tageskarte des Restaurants tatsächlich schon seit Jahren 8,80 Euro kosten würden. Gegen zahlreiche negative Google-Rezensionen, die das Lokal am Mittwoch erhielt, wolle der Besitzer vorgehen.

Weil sie an Hitlers Geburtstag Eiernockerl mit Salat servierte, hatte es in der Vergangenheit bereits eine Anzeige gegen die Kantine der Polizeikaserne in der Wiener Marokkanergasse gegeben. Außerdem wurde ein Polizist, der am 20. April 2020 Eiernockerl auf Facebook postete, zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt.

