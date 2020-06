Ärger um Ferienwohnungen: Internetplattform zockt Vermieter und Urlauber ab

Grevesmühlen/Bad Doberan

Vermieter von Ferienhäusern und -wohnungen sind in Aufruhr und Sorge. Die Internetplattform Belvilla, die die Vermittlung von Unterkünften anbietet, scheint Geld der Gäste nicht mehr an die Vermieter auszureichen, wie die „ Ostsee-Zeitung“ berichtet. In mehreren Fällen in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bayern sind Gäste aus ganz Deutschland angereist. Die Miete blieb aus.

Das Geschäft läuft so, dass der Gast via Internet den Aufenthalt bei Belvilla bucht und die Miete samt Vermittlungsgebühr an das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden überweist. Vierzehn Tage vor Anreise reicht Belvilla, so ist es vertraglich geregelt, das Geld abzüglich einer Gebühr an die Vermieter aus. Das passiert nicht mehr.

„Bis August werden uns rund 18 000 Euro fehlen“

Thomas und Sabine Oldenburg aus Damshagen im Klützer Winkel in Mecklenburg-Vorpommern vermieten vier Wohnungen. Bis zum 25. Mai stand das Geschäft wegen Corona still. Dann sind die ersten Gäste angereist und bereits wieder abgereist. Die Urlauber konnten nachweisen, dass sie den vollen Mietbetrag an Belvilla überwiesen haben.

Bisher hat Familie Oldenburg von der Plattform aber keinen Cent erhalten. Ausfall bisher: einige tausend Euro. Sabine Oldenburg befürchtet das Schlimmste: „Bis August sind wir über diesen Anbieter ausgebucht. Wenn da kein Geld fließt, werden uns 18.000 Euro fehlen.“

Unternehmen ist nicht erreichbar

Erreichbar ist bei dem Unternehmen niemand. Die Nummern der Regionalvertreter, die die Kunden vor Ort betreuen, sind abgeschaltet. Dort verweist eine Mailbox auf eine gebührenpflichtige Auskunftsnummer. Und dort werden Vermieter in eine Warteschleife gehängt. Für 50 Cent pro Minute heißt es: „Aufgrund der Corona-Krise ist unser Kundendienst zurzeit weniger erreichbar.“ Weniger heißt: gar nicht. Thomas Oldenburg hat es eine halbe Stunde vergeblich versucht.

Auf Mails oder Kontaktversuche via Facebook reagiert das Unternehmen nicht.

„Menschen können nichts dafür“

In Börgerende bei Bad Doberan vermietet Jutta Schultz ein Ferienhaus. Gäste aus Sachsen-Anhalt, die via Belvilla gebucht und bezahlt haben, waren eine Woche im Urlaub, sind wieder abgereist. Geld hat sie nicht gesehen. Ausfall: 560 Euro. An Belvilla hätten die Urlauber 750 Euro gezahlt. Die nächsten Gäste stehen bei Jutta Schultz bereits auf der Fußmatte. „Wir müssen die Menschen ja beherbergen, die können doch nichts dafür. Aber Geld kriegen wir nicht“, schimpft sie.

Gäste nicht wegschicken Der Gast steht vor der Tür. Aber Geld ist von der Vermittlungsagentur nicht geflossen. Was kann der Vermieter tun? Experten warnen davor, Gäste abzuweisen, wenn sie erst vor der Tür stehen. Wenn die Kontaktdaten bekannt seien, könnten Vermieter versuchen, im persönlichen Gespräch eine Einigung zu erzielen. Wiebke Cornelius, Leiterin der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern rät Mietern, von Anbietern Abstand zu nehmen, die auf ihrer Homepage unseriös wirken: „Wenn man als Gast vollständig in Vorkasse gehen soll, ist das dubios. Bei Anbietern wie Belvilla, bei denen ein Ansprechpartner im Impressum nicht greifbar ist, sollte man vorsichtig sein.“ Für Vermieter wird es schwierig, wenn sie erst gebucht sind. Der ADAC prüft gerade, ob es zu Ersatzzahlungen wegen entgangener Urlaubsfreuden kommen kann, wenn der private Vermieter den Gast abweist, weil er kein Geld erhalten und demnach nicht in der Haftung sei. Rein juristisch ist es so, dass der Gast mit dem Vermittler einen Vertrag eingegangen ist und den auch erfüllt hat, wenn er bezahlt hat. Wenn der Vermieter kein Geld vom Vermittler bekommt, ist das nicht Schuld des Gasts, da auch diese beiden einen Vertrag eingegangen sind. Das sagen auch Tobias Woitendorf, Präsident des Tourismusverbandes MV, und Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbandes: „ Belvilla ist eine weltweit agierende Plattform.“ Klagen, dass das Geld nicht ausgereicht wird, kennt Schwefel nicht. „Letztlich muss jeder Betroffene den Rechtsweg beschreiten, wenn das der Fall ist.“ Alle Touristiker raten lokalen Anbietern davon ab, Gäste nach Hause zu schicken. Wer mit Kind und Kegel durch die halbe Republik gereist sei und dann vor verschlossenen Türen stehe, werde entsprechend negative Kommentare auf den Bewertungsportalen abgeben. „Den Imageschaden machen auch keine zehn positiven Bewertungen wieder wett“, sagt Hans Pieper von ADAC Hansa in Hamburg.

Hiltraut Kuras bietet Ferien auf dem Lande in zwei Fewos in Reddelich bei Bad Doberan. Bis 2019 hatte sie einen Vermittlungsvertrag mit dem Tourismusverband Mecklenburgische Ostseeküste (TMO). „Bis dahin lief alles wunderbar“, sagt sie. Dann wurde ihr mitgeteilt, dass Belvilla die Vermittlung von TMO übernommen habe.

Seitdem gebe es Probleme. Die ersten Gäste seien Montag wieder abgereist. Geld wurde nicht vermittelt. Anfragen – auch schriftlich – werden nicht beantwortet. Ihre frühere TMO-Regionalbetreuerin habe ihr mitgeteilt, dass die Auszahlung ab jetzt erst fünf Tage nach Abreise der Gäste getätigt wurde. In der Branche absolut unüblich.

Kommentare auf Trustpilot: „Da standen mir die Haare zu Berge!“

Familie Oldenburg aus Damshagen wartet schon sechs Tage auf Geld – vergeblich. Bei Hiltraut Kuras stehen bisher 150 Euro aus. Doch für den Sommer sieht sie schwarz, da sie komplett über Belvilla ausgebucht sei. Dann gehe der Verlust in die Tausende. Hiltraut Kuras hat sich per Trustpilot über das Unternehmen informiert: „Da standen mir die Haare zu Berge. Die zahlen ja nie.“ Ein weiterer Vermieter in Reddelich sei ebenfalls betroffen.

40.000 Ferienhäuser und -wohnungen in 20 Ländern

Und offenbar in großem Stil. Belvilla ist ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Eindhoven und Zürich. Geschäftsführer ist ein Martijn Leenders, der ebenso wenig erreichbar ist wie eine mögliche Pressestelle. Die Firma gehört zu OYO Vacation Homes mit Firmensitzen in Amsterdam, Zürich, Eindhoven, Bremen und Kopenhagen. Auf den Homepages der Standorte findet man zwar hübsche Bildchen von Ansprechpartnern – aber nicht eine Kontaktmöglichkeit! Belvilla vertritt 40.000 Ferienhäuser und -wohnungen in 20 Ländern, davon 858 in Mecklenburg-Vorpommern.

Anbieterin aus Niederbayern erwartet Ausfall von 45.000 Euro

Dass es sich hier nicht um ein regionales Problem aus MV handelt, beweist der Fall von Sandra Heinemann-Seidl in Habischried in Niederbayern. Sie managt in der Waldperle die Interessen einer Eigentümergemeinschaft mit zehn Ferienhäusern und sagt: „Die Gäste kommen. Aber bei der Auszahlung wird’s schwierig. Bisher war es vertraglich so, dass vierzehn Tage vor Anreise der Mietpreis ausgezahlt wird.“

Im März habe sie eine Mail erhalten, dass man die Modalitäten geändert habe – was rechtlich gar nicht möglich ist. Wegen der Corona-Krise soll das Geld fünf Tage nach Anreise überwiesen werden. Sie sagt: „Unsere ersten Gäste sind am 30. Mai angereist, Dienstag abgereist. Die Fünf-Tage-Frist ist rum. Geld ist nicht da.“ Sie erwartet einen Ausfall von 45.000 Euro.

„Wissen nicht, was wir machen sollen“

Das Infame ist, dass die Vermieter nicht mal direkt mit dem Anbieter einen Vertrag abgeschlossen haben müssen, um auf die Nase fallen zu können. Belvilla kooperiert mit Internet-Anbietern wie E-Domizil, Booking.com oder Airbnb. Da Juristen wie auch Tourismus-Experten den Anbietern davon abraten, Gäste einfach wegzuschicken, da das weder juristisch haltbar noch imagefördernd wäre, stehen einige Anbieter vor dem Aus.

Thomas Oldenburg sagt: „Ich denke, da geht es um Insolvenz. Bei uns aber auch bald. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sitzen auf den Kosten, müssen die Gäste beherbergen und sehen kein Geld. Und das nach Corona!“

Von Michael Meyer und Michael Prochnow/RND