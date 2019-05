Kabul

Eigentlich müsste er unglücklich sein. Sollte man meinen. Denn Ahmed hat nur ein Bein und das Herumtoben mit anderen Kindern seines Alters ist ihm nicht ohne Weiteres möglich. Doch mit seiner neuen Prothese legte er in der orthopädischen Klinik des Internationalen Roten Kreuzes in Kabul sogleich ein Tänzchen hin. Das Video mit dem freudestrahlenden Fünfjährigen ging zu Herzen und ging viral. 12.000 mal wurde es in den ersten zwölf Stunden. Über die Sozialen Medien überschritt es dann schnell die Millionengrenze.

Es ist bereits Ahmeds vierte Beinprothese

Im Alter von acht Monaten verlor Ahmed sein Bein, wie die britische Zeitung „The Guardian“ berichtete. Über die Ursache gehen die Medienberichte auseinander – der „ Guardian“ spricht von einem Schuss, der das Bein des Kindes traf, andere Quellen sprechen vom Verlust des Beins durch eine Landmine. Die Prothese ist bereits Ahmeds vierte, immer wieder muss das künstliche Bein seinem Wachstum angeglichen werden.

Die Rotkreuz-Klinik in Kabul hat seit 1988 in Afghanistan 178000 Patienten mit körperlichen Behinderungen registriert, darunter 46.100 Amputierte. Das Video mit dem kleinen Ahmed hat der Klinik weltweite Aufmerksamkeit beschert.

