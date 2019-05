New York

Die Schauspielerin Alyssa Milano („Charmed“) hat aus Protest gegen ein neues verschärftes Abtreibungsgesetz in den USA zum Sex-Streik aufgerufen. „Wir müssen verstehen, wie entsetzlich die Situation im Land ist“, sagte sie der Nachrichtenagentur AP am Samstag. Der Sex-Streik solle Leute daran erinnern, dass Frauen die Kontrolle über ihre eigenen Körper hätten „und wie wir sie einsetzen“.

Die Kritik an ihrem Aufruf sei ihr egal, so Milano. Ihr Tweet vom Freitagabend habe den gewünschten Effekt gehabt, „dass die Leute beginnen, über den Krieg gegen Frauen zu reden“. Wie lange der Streik jeweils dauern sollte, müsse jeder selbst entscheiden – auch sie habe für sich noch keine Entscheidung getroffen.

Alyssa Milano : Kampf gegen neue Abtreibungsgesetze

Anlass für Milanos Aufruf war die Entscheidung im US-Staat Georgia in dieser Woche, Abtreibungen zu verbieten, sobald ein Herzschlag des Fötus zu hören ist. Der erste Herzschlag ist teilweise schon nach sechs Wochen zu hören, wenn manche Frauen noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Wird das Gesetz nicht von Gerichten blockiert, tritt es Anfang 2020 in Kraft.

Auch in Mississippi, Kentucky und Ohio wurden in den vergangenen Monaten ähnliche Gesetze erlassen. Die US-Staaten stellen sich damit offen gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA von 1973, durch die Abtreibungen landesweit legal wurden. Damals wurden Abtreibungen so lange erlaubt, bis der Fötus außerhalb des Uterus lebensfähig ist.

Alyssa Milano kämpfte auch für #Metoo

Es ist nicht das erste Mal, dass Milano die sozialen Medien nutzt, um auf Frauenrechte aufmerksam zu machen. Als einer der Ersten verwendete sie den Hashtag #Metoo, der zum Symbol für den Kampf gegen sexuelle Belästigung geworden ist.

