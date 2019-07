Altena

Zwei Plastikkisten mit Skibekleidung haben Diebe am bis dahin heißesten Tag des Jahres in Altena im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) gestohlen. Ein Mieter hatte die Kisten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr vor seiner Kellertür abgestellt, um sie später wegzuräumen. Als der Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 14 Uhr wieder zum Keller kam, waren die Kisten samt drei Skihosen, Halstüchern, Schals, Mützen und Brillen weg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von RND/dpa