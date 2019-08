El Paso

In El Paso, einer texanischen Grenzstadt zu Mexiko, eröffnete ein Schütze am Samstagvormittag das Feuer in einem Einkaufszentrum. Er erschoss mindestens 20 Menschen und verletzte 26 weitere.

Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, nachdem er sich widerstandslos ergab. Was ist über ihn bekannt?

Schütze war offenbar Einzeltäter

Der Verdächtige wurde in Polizeikreisen als Patrick C. identifiziert. Offiziell veröffentlichte die Polizei von El Paso keinen Namen, bestätigte aber, der mutmaßliche Täter stamme aus Allen nahe Dallas. Bei ihm handelt es sich um einen 21-Jährigen.

Er soll laut Polizei als Einzeltäter gehandelt haben. US-Präsident Donald Trump betonte, dass die Ermittler bereits einige Erkenntnisse zu ihm gesammelt hätten und nannte die „hasserfüllte Tat“ tragisch und einen „Akt der Feigheit“. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen zu töten, schrieb er auf Twitter.

Rassistisches Schreiben aufgetaucht: „Angriff ist Antwort auf hispanische Invasion“

Polizeichef Allen sagte, es gebe ein „Manifest“, ein online aufgetauchtes rassistisches Schreiben gegen Einwanderer, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Die Rhetorik sei hasserfüllt und ausländerfeindlich. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Augenzeugen berichten: „Als sei er auf einer Mission“

In dem Pamphlet heißt es unter anderem: „Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas.“ Der Autor bedient sich der Rhetorik weißer Nationalisten, etwa indem er von „ethischer Vertreibung“ oder „Rassenmischung“ schreibt und Einwanderer als „Eindringlinge“ bezeichnet.

Das vierseitige Schreiben erinnert an das „Manifest“, das der Attentäter im neuseeländischen Christchurch verfasst hatte. Der Autor äußert in dem vierseitigen Text dann auch gleich zu Beginn seine Unterstützung für den Täter von Christchurch, der Mitte März zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte. Die „ New York Times“ berichtete, der Text sei 19 Minuten vor dem ersten Notruf in El Paso online gegangen.

Mutmaßlicher Schütze redet mit Ermittlern

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte in einer Videobotschaft mit, unter den Toten seien drei Mexikaner. Nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums wurden sechs weitere Mexikaner verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren. Das deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen rassistischen Hintergrund handeln könnte. Ein Polizeisprecher sagte nach Angaben des Senders CNN, der mutmaßliche Todesschütze rede mit den Ermittlern. Er soll bei der Tat ein Gewehr benutzt haben. Nach Angaben des Bürgermeisters bestätigten sich Meldungen über einen zweiten Schützen nicht.

