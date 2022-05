Sydney

Die Leiche eines Tauchers und mehr als 50 Kilogramm mutmaßlichen Kokains sind an einem Fluss nördlich der australischen Metropole Sydney gefunden worden. Der Taucher habe bewusstlos am Ufer des Hunter in dem Ostküstenort Newcastle gelegen, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Dienstag mit. In unmittelbarer Nähe hätten sich zahlreiche Päckchen mit weißem Pulver - mutmaßlich Kokain - mit einem geschätzten Marktwert von knapp 14 Millionen Dollar (etwa 13 Millionen Euro) befunden.

Tod an Fundstelle

Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge erfolglos, den Mann wiederzubeleben. Er sei noch vor Ort gestorben. Seine Identität war demnach noch nicht bekannt. Eine Spezialeinheit der Polizei für Organisierte Kriminalität nahm die Ermittlungen auf. Zudem sollten die umliegenden Wassergebiete abgesucht werden. Der Fluss Hunter befindet sich in dem Hunter-Wetlands-Nationalpark an der Küste von Newcastle.

RND/dpa