Weiterstadt

Statt einer Urinprobe hat ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle in Hessen einen Becher mit einem Energydrink abgegeben. Pech für ihn: Das Getränk war kirschrot. Die amüsierten Beamten nahmen den 46 Jahren alten Mann mit aufs Revier, wo er eine Blutprobe abgeben musste, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte.

Der Autofahrer aus Mannheim war der Streife in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt aufgefallen, weil er verdächtig langsam durch eine Baustelle fuhr und auch nicht auf der rechten Spur blieb. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zwei Gramm Crack und ein Gramm Heroin. Der 46-Jährige gestand in seiner Vernehmung, harte Drogen genommen zu haben.

