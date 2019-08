Eben noch spricht Juliette Binoche über ihren neuen Film – und plötzlich driftet die Französin in viel persönlichere Gefilde ab. Stefan Stosch hat die Schauspielerin in Berlin über Ehrlichkeit vor der Kamera und spirituelle Kräfte befragt. Und die ­55-Jährige verrät, warum sie so viele Bäume im Internet postet.