Rosenheim/Palma de Mallorca

Eine Frau aus Oberbayern soll ihren 89-jährigen Vater getötet haben, um an dessen Erbe zu gelangen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde die 63-Jährige am vergangenen Freitag in Palma de Mallorca festgenommen. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte die Tochter aus dem Landkreis Rosenheim dem Vater über einen längeren Zeitraum Stoffe verabreicht, die zu dessen Tod führten. Ein Polizeisprecher machte zunächst keine Angaben dazu, um welche Substanzen es sich gehandelt habe.

Die Erbsumme des Mannes habe nach bisherigen Erkenntnissen im niedrigen sechsstelligen Bereich gelegen, sagte der Sprecher. Die verdächtige Tochter sitze derzeit in Spanien in Auslieferungshaft. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte den Angaben zufolge im Januar einen europäischen Haftbefehl gegen die Frau erwirkt.

RND/dpa