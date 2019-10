Bayreuth

Lebkuchenduft, heißer Glühwein, Lichterglanz: Am heutigen Donnerstag (17. Oktober) eröffnet der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Bei Temperaturen um die 18 Grad beginnt im Bayreuther Winterdorf die Vorweihnachtszeit. Dass von Winter noch keine Spur ist, haben allerdings auch die Veranstalter gemerkt: Sie rufen dazu auf, den Weihnachtsmarkt im Badeoutfit zu besuchen.

Ob in Badekleidung oder nicht: Während sich manch einer noch nicht vom Spätsommer verabschieden möchte, können Besucher in Bayreuth bei Weihnachtsmusik und gebrannten Mandeln schon einmal in die Vorweihnachtszeit eintauchen. Neben den noch geöffneten Eisdielen der Bayreuther Innenstadt wurde ein komplettes Hüttendorf errichtet, das schon ab Mitte Oktober Weihnachtsstimmung verbreiten soll.

Traditionell öffnen die Weihnachtsmärkte in Deutschland frühestens Mitte November, die meisten beginnen sogar erst zum ersten Adventswochenende.

Die Termine einiger wichtiger Weihnachtsmärkte im Überblick:

Berlin ( Gendarmenmarkt ): 25. November - 31. Dezember

): 25. November - 31. Dezember Braunschweig : 27. November - 23. Dezember

: 27. November - 23. Dezember Bremen : 25. November - 23. Dezember

: 25. November - 23. Dezember Dresden (Münzgasse): 27. November - 24. Dezember

(Münzgasse): 27. November - 24. Dezember Dresden (Striezelmarkt): 27. November- 24. Dezember

(Striezelmarkt): 27. November- 24. Dezember Hannover : 25. November - 22. Dezember

: 25. November - 22. Dezember Husum : 25. November- 4. Dezember

: 25. November- 4. Dezember Kiel: 25. November - 23. Dezember

Leipzig : 26. November - 23. Dezember

: 26. November - 23. Dezember Lübeck : 25. November- 24. Dezember

: 25. November- 24. Dezember Magdeburg : 25. November - 23. Dezember

: 25. November - 23. Dezember Potsdam (Luisenplatz): 25. November - 29. Dezember

(Luisenplatz): 25. November - 29. Dezember Rostock : 26. November - 22. Dezember

: 26. November - 22. Dezember Wolfsburg : 25. November- 23. Dezember

