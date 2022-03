Bei Boxkampf: Bochumer Rapper schlägt Oliver Pocher ins Gesicht

Dortmund

Moderator und Komiker Oliver Pocher ist am Samstagabend in der Dortmunder Westfalenhalle heftig angegriffen worden. Medienberichten zufolge wurde er beim Comeback-Kampf des Boxers Felix Sturm vom Bochumer Rapper fat.comedy heftig ins Gesicht geschlagen. Eine Begleitung des Mannes filmte die Tat, fat.comedy stellte sie anschließend ins Netz.

Wie in dem Video auf dem Nachrichtenportal Bild.de zu sehen ist, schlenderte der Rapper zunächst unauffällig auf Pocher zu. Dieser saß der in der Halle in der ersten Reihe neben Fußballtrainer Christoph Daum. Unvermittelt holte fat.comedy vor Pocher stehend aus und schlug dem Komiker ins Gesicht - so stark, dass dieser fast von seinem Stuhl fiel. Sichtlich geschockt taumelte Pocher zur nahe stehenden Security, die Umstehenden wirkten irritiert und entrüstet.

Video auf Instagram hochgeladen

Dem Bericht zufolge soll fat.comedy das Video im Anschluss an die Tat auf Instagram gezeigt haben. Dazu schrieb er laut Bild: „Weil du so ein unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt die behaupten Vergewaltigt worden zu sein obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, Liebe Grüße Omar.“ Mittlerweile ist das Instagram-Profil des Rappers nicht mehr aktiv.

Zum Hintergrund: Der Rapper fat.comedy aus Bochum soll zum engeren Kreis des Rappers Samra gehören. Dieser war 2021 mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert, die auch Oliver Pocher auf den sozialen Medien aufgriff.

Oliver Pocher erhält derweil Unterstützung von Sänger Pietro Lombardi, der die Tat auf Instagram verurteilt. „Lächerlich ein Familienvater von hinten so anzugreifen… Es ist und bleibt ein Witz was du abgezogen hast“, schrieb er in den Kommentaren des mittlerweile nicht mehr auffindbaren Videos.

