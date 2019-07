Bericht: Kind in Frankfurt vor einfahrenden ICE gestoßen

Panorama Hauptbahnhof - Bericht: Kind in Frankfurt vor einfahrenden ICE gestoßen Am Frankfurter Hauptbahnhof hat es einen Zwischenfall mit einem Kind gegeben – es soll auf die Gleise geraten und von einem Zug überrollt worden sein. Wurde das Kind in die Gleise geschubst?

Ein Intercity-Express (ICE) der Deutschen Bahn (DB) fährt in den Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa