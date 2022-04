Berlin

Zwei Berliner Polizisten sollen angetrunken zwei Männer bei einer Kontrolle beleidigt und mit Waffen bedroht haben. Das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat habe Ermittlungen begonnen, teilte das Polizeipräsidium am Samstag mit.

In der Nacht zuvor hatten zwei 20 und 23 Jahre alte Männer Anzeige erstattet. Sie gaben laut Polizei an, sie seien von zwei offenbar alkoholisierten Männern erst beleidigt und dann unter Vorhalt von Waffen kontrolliert worden. Diese Männer hätten sich selbst als Polizisten bezeichnet, seien aber in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, um was für Waffen es sich gehandelt haben soll.

Polizei bestätigt Alkoholisierung der Einsatzkräfte

Ermittlungen hätten zwei zivile Einsatzkräfte identifiziert, teilte die Polizei mit. Diese seien auf ihrer Dienststelle angetroffen worden und hätten sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern wollen. „Atemalkoholmessungen bestätigten den Verdacht einer Alkoholisierung der Polizeikräfte“, hieß es. Den Beamten sei Blut entnommen worden. Zudem habe man ihnen die Dienstwaffen abgenommen.

Die Polizei gab aber nicht an, wo sich die Kontrolle abspielte, was der Hintergrund war und wo die beiden Polizisten tätig sind. Auch zur Art der Beleidigung war zunächst nichts zu erfahren.

Gewerkschaft der Polizei: „Müssen klare Konsequenzen folgen“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin äußerte sich am Montag auf Twitter zu dem Vorfall. Pressesprecher Benjamin Jendro sagte demnach, dass es sich um „schwerwiegende Vorwürfe“ handele, „denen mit der nötigen Transparenz nachgegangen werden muss. Sollten sie sich bestätigen, müssen klare Konsequenzen folgen.“

Am Wochenende informierte die @polizeiberlin über die Vorwürfe gegen zwei unserer Kollegen des StrD K, die betrunken im Dienst andere mit Waffe bedroht haben sollen - Klare Position von uns via @djeron7 pic.twitter.com/ZpVzeA7wrr — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) April 11, 2022

Unabhängig von der möglichen Bedrohung mit Waffen gehe der Alkoholpegel „weit über das taktische Bier hinaus“. Das ist die Alkoholmenge, die Beamte im verdeckten Einsatz trinken dürfen, um nicht aufzufallen.

RND/nis mit dpa