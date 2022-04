Berlin

Mehrere Diebe wollten in Berlin-Spandau große Beute machen: In einem Supermarkt luden sie zwei Einkaufswagen randvoll und verließen den Laden anschließend, ohne zu bezahlen. Dabei war es den beiden Männern offenbar egal, was sie da mitgehen ließen.

Wie auf einem Foto der Berliner Polizei zu sehen ist, befand sich in dem Wagen neben Kinderbekleidung, Haarspray, Kaffee und Pralinen auch ein Staubsauger. Zu dem Foto des Vorfalls vom Freitag schrieb die Polizei auf Twitter: „Wie viel kann man im Discounter ‚einklauen‘? Zwei Männer gestern in Spandau: Ja.“

Wie viel kann man im Discounter "einklauen"?

2 Männer gestern in #Spandau: Ja



^tsm pic.twitter.com/wC4GjknYj5 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 25, 2022

Polizei: Zwei Männer gestellt, ein weiterer flüchtig

Ein Kunde habe das ungewöhnliche Verhalten der Täter bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie eine Sprecherin der Berliner Beamten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwochmorgen sagte, handelte es sich insgesamt um drei Männer. Zwei von ihnen, ein 58-Jähriger und ein 35-Jähriger, wurden kurz nach Verlassen des Marktes von der Polizei gestellt. Der andere sei geflüchtet. Was die Männer mit ihrem bunt gemischten Diebesgut anstellen wollten, ist nach Angaben der Sprecherin nicht bekannt.

Twitter-Userin: „Wie haben die das gemacht?“

Der Tweet der Berliner Polizei amüsierte die Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter. „Wow! Wie haben die das gemacht? Einfach die Wagen voll und durch die Kasse schieben?“, kommentierte eine das Foto. Ein anderer schrieb: „Also mal ohne Witz, es ist strafbar, aber als Discounter würde ich die beiden befragen, wie die das gemacht haben. Jesus, die sind genial.“ Ein weiterer User schien die Antwort zu kennen: „Habt ihr noch nie an einer Kasse gestanden, während die einzige Mitarbeiterin am Ende der Halle die Milch einsortiert?“, schrieb er.

RND/nis