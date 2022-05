Birmingham

Nach dem Tod eines Kindes in einer Klinik in Birmingham ermittelt die Polizei gegen eine Beschäftigte des Kinderkrankenhauses. Die 27-Jährige werde verdächtigt, das Kind absichtlich vergiftet zu haben, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizei nahm die Verdächtige am Donnerstag, wenige Stunden nach dem Tod des Kindes, fest.

Später wurde sie für die Dauer der Ermittlungen zunächst wieder entlassen. Das Krankenhaus teilte der Nachrichtenagentur PA zufolge mit, die Beschäftigte freigestellt zu haben. Die Familie des gestorbenen Kindes bekommt nach Angaben der Polizei spezielle Unterstützung.

RND/dpa