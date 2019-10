Marburg

Nach dem Streit zwischen zwei Gruppen auf einer Kirmes in Marburg hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Am Samstag sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Verdächtigen sind demnach 16, 21 und 29 Jahre alt. Was ihnen konkret vorgeworfen wird, konnte der Sprecher am Samstag nicht sagen.

Auch zum Hintergrund der Auseinandersetzung machte er keine Angaben. "Wer auf welche Weise involviert ist, kann ich noch nicht sagen", sagte er. Ebenfalls unklar blieb, wie groß die beiden beteiligten Gruppen waren.

16-Jähriger schwer am Hals verletzt

Bei dem Streit am Freitagabend wurde der 16-Jährige durch einen Schnitt am Hals schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr. Im Zuge des Streits sollen auch Schüsse aus einer Gaspistole gefallen sein.

Die nach dem Geschehen entsorgte Waffe wurde der Polizei zufolge nach einem Zeugenhinweis ohne Magazin aus der Lahn geborgen.

