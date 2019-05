Jacksonville

Ein Charter-Flugzeug ist bei der versuchten Landung im US-Staat Florida in einen Fluss gestürzt. Alle Insassen seien am Leben, teilte das Sheriffbüro von Jacksonville mit. 21 Erwachsene seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, aber in gutem Zustand.

Die Boeing 737 war am Freitagabend (Ortszeit) mit 136 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord von einem Marinestützpunkt im kubanischen Guantanamo Bay zu einem Militärflughafen in Jacksonville geflogen. Doch landete die Maschine im St. Johns River am Ende der Rollbahn. Das Flugzeug war in seichtem Gewässer und nicht überflutet.

Eine Einheit der US-Marines reagierte auf den Vorfall. Jacksonvilles Bürgermeister Lenny Curry schrieb auf Twitter, die Teams arbeiteten daran, Kerosinlecks im Wasser unter Kontrolle zu halten. Wie das Flugzeug von der Rollbahn rutschen konnte, war zunächst unklar.

Von RND/dpa