Der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook Deutschland warnt vor Fake-Emails. Es gebe derzeit "eine böse Email-Betrugsmasche", schreibt das Unternehmen auf der Webseite, die Fragen rund um die Thomas-Cook-Pleite beantworten soll. Offenbar wollen die Betrüger die Verunsicherung vieler Kunden ausnutzen.

Die Emails seien als offizielle Nachricht von Thomas Cook deklariert mit dem Betreff: "Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise". Darin würden sensible Daten abgefragt, beispielsweise Pass- und Kreditkarteninformationen. Doch diese Emails stammen nicht von Thomas Cook, betont das Unternehmen: " Thomas Cook hat zu keiner Zeit Emails dieser Art an Kunden verschickt. Bitte ignorieren Sie diese Mails und löschen diese." Auch bei Twitter wies das Unternehmen auf die Fake-Mails hin.

ACHTUNG: Wichtige Information!

Derzeit gibt es eine böse Email-Betrugsmasche: Diese Email ist als offizielle Nachricht von Thomas Cook deklariert mit dem Betreff: ‚Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise.‘

Mehr dazu unter: https://t.co/khC4SJdk6c — Thomas Cook DE (@ThomasCook_DE) September 28, 2019

Zuletzt noch 55.000 Thomas-Cook-Urlauber aus Deutschland unterwegs

Thomas Cook Deutschland mit den Marken Neckermann, Öger Tours, Air Marin, Thomas Cook und Bucher Reisen hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen strebt mit der Insolvenz eine Sanierung an. Es soll verhindert werden, dass das Unternehmen Teil der Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns wird.

Nach Angaben vom Freitag waren insgesamt noch 55.000 Thomas-Cook-Pauschalurlauber aus Deutschland unterwegs. Zu Beginn der Woche waren es noch etwa 140.000. Immer wieder hatte es Berichte über Urlauber gegeben, die in ihren Hotels festgehalten und zur erneuten Zahlung der Hotelrechnung aufgefordert wurden. Am Freitag gab es dann gute Nachrichten: Hotels im Ausland, die derzeit noch Kunden des Reiseveranstalters beherbergen, bekommen Geld von der Zurich-Versicherung. Die Zahlungen sind laut Zurich an die Bedingung geknüpft, dass Urlauber nicht mehr zu Extra-Zahlungen aufgefordert werden.

