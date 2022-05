Bremerhaven

An einer Schule in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei mit einer Waffe verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Person sei bereits im Krankenhaus. Laut „Nord 24″ handelt es sich um eine Schulmitarbeiterin. In der Pressemitteilung der Polizei steht nur, dass es sich nicht um eine Schülerin oder einen Schüler handelt.

Die Polizei konnte einen bewaffneten Täter festnehmen, wie sie dem RND bestätigt. Die Person befindet sich bereits in Polizeigewahrsam. Ein Video zeigt die Festnahme: Dabei legt der mutmaßliche Täter sich bereits mit Händen auf dem Rücken auf den Boden, bevor die Polizei überhaupt da ist.

Video zeigt Festnahme

„Die Ermittlungen dauern an“, sagt Sprecherin Seda Göncü. „Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort.“ Die Situation an der Schule sei unter Kontrolle. Laut „Bild“ ist ein weiterer Täter mit einer Armbrust auf der Flucht, das bestätigte die Polizei bisher aber nicht.

Polizei: Straßen um den Tatort herum meiden

Bei der Schule handelt es sich laut Polizei um das Lloyd-Gymnasium. Auf Twitter berichtet die Polizei von einem größeren Polizeieinsatz und fordert die Menschen dazu auf, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und anliegende Straßen zu meiden. In dem Bereich liegt auch die Lloyd-Schule.

Aktuell gibt es einen größeren #Polizeieinsatz in der Bremerhavener Innenstadt. Details dazu wird die #Polizei #Bremerhaven später bekanntgeben.



Bitte meiden Sie den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen. pic.twitter.com/rdLy1odfzi — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) May 19, 2022

Laut „Nord24″ ist bereits das SEK aus Bremen in Bremerhaven angekommen und durchsuche die Schule. Die Schüler hätten sich in ihren Klassenzimmern verbarrikadiert. Die Polizei bestätigt dem RND, dass die Schülerinnen und Schüler noch in der Schule sind. Sie seien mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen.

Schülerin soll Polizei von Toilette aus gerufen haben

Laut Medienbericht hatte eine Schülerin, die gerade auf der Toilette war, die Schüsse gehört und die Polizei informiert. Vor der Schule versammelten sich laut Bericht bereits viele Eltern. Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat ein Informationstelefon für Eltern eingerichtet.

RND/hsc/dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter