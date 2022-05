In Bremerhaven sind an einer Schule Schüsse gefallen. Eine Schulmitarbeiterin wurde verletzt und ist laut Staatsanwaltschaft noch immer in kritischem Zustand. Die Polizei nahm einen bewaffneten Tatverdächtigen fest, der womöglich an einer psychischen Störung litt. Am Abend wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.