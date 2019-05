Starke

Im US-Staat Florida ist ein verurteilter Serienmörder exekutiert worden. Der 65-jährige Bobby Joe Long starb am Donnerstag in einem Staatsgefängnis durch die Giftspritze. Er war für in den 80er Jahren verübte Morde an zehn Frauen verurteilt worden: Insgesamt wurden 28 lebenslange Haftstrafen sowie die Todesstrafe für die Tötung einer 22-Jährigen gegen Long verhängt. Er hatte die Taten gestanden.

Die Mordserie erstreckte sich 1984 über einen Zeitraum von acht Monaten und verbreitete im Großraum Tampa Bay Angst und Schrecken. Die meisten Opfer wurden nach Behördenangaben erdrosselt, einigen die Kehlen durchgeschnitten, andere zu Tode geprügelt. Viele der Leichen wurden in grausigen Posen aufgefunden.

Bei der Suche nach dem Täter tappte die Polizei lange im Dunkeln - bis zum Fall Lisa Noland. Die damals 17-Jährige war nach Angaben von Staatsanwälten vor einer Kirche von Long verschleppt worden. Dann verging er sich wiederholt an ihr und ließ sie frei. Am Tatort hinterließ sie Beweise von dessen Verbrechen und gab der Polizei auch Hinweise, die zu dessen Ergreifung führten.

Von RND/AP