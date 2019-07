Hamm

Eine 14-Jährige ist in Hamm nach Angaben der Polizei von drei bislang noch unbekannten Mädchen zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Das Opfer sei am frühen Freitagabend schwer verletzt worden, teilten die Ermittler am Montag mit.

Laut Polizei war die 14-Jährige in der Nähe einer Kirche auf das Trio gestoßen und von den Mädchen attackiert worden. „Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Zudem beschädigten und stahlen die Täterinnen noch das Handy der 14-Jährigen“, so die Behörde. Die Schilderung basiert laut Polizei auf Aussagen des Opfers. Eine Beschreibung der Flüchtigen liege noch nicht vor.

Lesen Sie auch: Nach Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Stadt will Schulbefreiung für Tatverdächtige

Psychotherapeut zu Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Täter sind „emotional verwahrlost“

Von RND/dpa