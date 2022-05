Chicago

Bei einem Schusswaffenangriff in Chicago sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Der Angriff ereignete sich demnach am späten Donnerstagabend (Ortszeit) nahe einem Schnellrestaurant im Stadtteil Near North Side. Eine Person sei in Gewahrsam genommen, eine Waffe sichergestellt worden.

Nähere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden zunächst nicht veröffentlicht. Die Ermittlungen dauerten an.

RND/AP