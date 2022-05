In Genf ist am Mittwoch ein Diamant mit mehr als 228 Karat für rund 22 Millionen Franken versteigert worden. Das Auktionshaus Christie‘s hatte den Wert zuvor sogar noch höher geschätzt. Ein anderes Objekt übertrag hingegen die Schätzung.

Eine Mitarbeiterin von Christie's hält "The Rock", einen weißen Diamanten von 228,31 Karat, der der größte weiße Diamant ist, der jemals in der Geschichte des Auktionsmarktes gesehen wurde, während einer Vorschau bei Christie's in Genf. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa