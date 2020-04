Um die Menschen aufzuheitern und auf ein ernstes Thema aufmerksam zu machen, greifen die Retter selbst zum Mikro. Zusammen mit einem Chor aus Kollegen von Polizei und Feuerwehr - natürlich mit Sicherheitsabstand - singt der Aachener Kommissar Oliver Schmitt einen Song von Udo Jürgens. "Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf, denn Dunkelheit für immer gibt es nicht", klingt es aus der Einsatzzentrale und einem professionellen Studio.

Senioren und Vorerkrankte in der Corona-Krise besonders gefährdet

Videosequenzen zeigen außerdem eine ältere Frau, die allein in ihrer Wohnung steht. Ein jüngerer Mann stellt ihr später eine volle Einkaufstüte vor die Haustür. Darum gehe es auch bei der Aktion, teilt Polizeipräsident Dirk Weinspach mit: "Achten Sie auf ältere Menschen in Ihrer Nachbarschaft! Kümmern Sie sich, wenn Sie den Eindruck haben, dass etwas nicht stimmt!" In der Corona-Krise bestehe die Gefahr, dass ältere Menschen im schlimmsten Fall einsam und allein in ihrer Wohnung sterben.

Als Mahnung und Aufbauhilfe schallt das Lied von Udo Jürgens jeden Abend von einem Lautsprecherwagen der Feuerwehr durch Aachens Straßen. Bewundernswert, dass auch die Retter von Polizei und Feuerwehr, die in der Corona-Pandemie selbst besonderen Gefahren ausgesetzt sind, noch so viel Kraft für ihre Mitmenschen haben.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.