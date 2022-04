Hamburg

Die Krankenhäuser mussten im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Patienten mit einer akuten Alkoholvergiftung vollstationär behandeln als im Vorjahr. Der Rückgang betrug bundesweit 23,8 Prozent, in Hamburg waren es 24 Prozent, wie die Fachstelle für Suchtfragen „Sucht.Hamburg“ am Dienstag mitteilte.

Besonders stark rückläufig seien die Zahlen bei Jugendlichen gewesen, hieß es aus der Fachstelle. Das zeige, dass das von ihnen praktizierte Experimentierverhalten in Bezug auf den Umgang mit Alkohol überwiegend in der Gruppe erfolge. Aufgrund teilweise sehr weitreichender Kontaktbeschränkungen seien die Gelegenheiten des gemeinschaftlichen, exzessiven Alkoholkonsums für die Jugendlichen stark eingeschränkt gewesen, so dass sich damit das Risiko einer Alkoholvergiftung systematisch verringert habe, hieß es.

RND/epd