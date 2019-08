Probsteierhagen

Es war ein echter Spaß für Mensch und Hund: Die 50-Meter-Strecke im schattigen Park vor der Kulisse des Herrenhauses Hagen war dicht gesäumt von Menschen. Die verfolgten mit Spannung das vierte Dackel- und Hunderennen, das vom Teckelklub Deutschland, Ortsgruppe Probsteierhagen organisiert wurde. „Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter des Sommermarktes sind prima, das passt gut“, schätzte Alexandra Klostermann ein. Und so sieht das auch Frank Duffner, der das Dackelrennen als schöne Ergänzung seiner Veranstaltung betrachtet.

Die Teilnehmer waren zum Teil „Wiederholungstäter“, denn dieses Rennen, so versicherte Nicole und Michael Raddatz aus Kiel beispielsweise, mache den Hunden einfach Spaß. Auch bei den sommerlichen Temperaturen sei dieser kurze Lauf kein Problem. „Außerdem ist hier ja viel Schatten dank der Bäume“, so die Hundebesitzerin. Ihr dreijähriger Rauhaardackel Ludwig „hat einen Titel zu verteidigen“, erzählte sie nicht ohne Stolz. Denn Ludwig war nicht nur Vorjahres-, sondern auch Vorvorjahres-Sieger. Auch in diesem Jahr rannten Frauchen und Herrchen mit – mit Erfolg. Ihr Hund holte zum dritten Mal in Folge den Sieg in der Klasse schnellster Dackel.

Auch zwei Welpen gingen an den Start

Zum ersten Mal war Bianca Paulsen mit ihrem vier Monate alten Australien-Shepard Nala dabei, die auf Anhieb den Welpen-Sieg errang. Neuling war auch Olina, ein Rauhaardackel-Welpe. Der fand noch vieles andere an der Strecke interessant. Da half auch die klappernde Leckerli-Dose nicht so viel, die ihm Frauchen und Herrchen als Motivationshilfe entgegen schüttelten. Tricks und Kniffe, wie die Zweibeiner ihre Schützlinge möglichst schnell über die Bahn lockten, reichten vom lauten Rufen, Klatschen bis hin zur Pfeife. Mit einem Ball lockte Jarla Lütt die Dackeldame Fine aus Stein. Der Hund ihrer Nachbarin Marie-Luise Sauer schlug sich tapfer. Erfolgreich war auch Ingrid Müller aus Schilksee, die ihre Lissi ins Ziel mit einer Pfeife ins Ziel lockte.

Doch egal, ob sechs oder dreizehn Sekunden, ob Pokal oder Trostpreis: Der Spaß stand für alle oben an und so sei es auch gewollt, meinte Alexandra Klostermann. An diesem ersten Tag gingen rund 50 Hunde an den Start, 22 Dackel, 13 kleine Hunde, 13 große Hund groß und zwei Welpen.