Kopenhagen

So berichtet die dänische Boulevardzeitung "BT" über eine Dokumentation von Discovery Network, die am Mittwoch, 09.09.2020, ausgestrahlt werden soll. Darin seien Aussagen Madsens enthalten, in denen er bestätigt: "Es ist unstrittig, wessen Schuld das ist. Es ist meine Schuld, dass sie starb. Und es ist meine Schuld, dass ich das Verbrechen beging. Es ist alles zusammen meine Schuld."

Im Prozess gab sich Peter Madsen unschuldig

Vor dem Prozess 2018 hatte Madsen in Aussagen den Ermittlern gegenüber bereits unterschiedliche Angaben zum Tod Kim Walls gemacht – unter anderem, dass sie auf der gemeinsamen Fahrt im August 2017 von der U-Boot-Klappe erschlagen worden sei; oder ein Erstickungstod durch Kohlenmonoxid. Das anschließende Zerstückeln und Über-Bord-Werfen der Leiche hatte er ebenfalls eingeräumt. Doch im Prozess selbst beteuerte Madsen stets seine Unschuld.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Durch die belegten Misshandlungen von Walls Körper und die vor Gericht ans Licht gekommenen Indizien, die unter anderem eine Vorliebe Madsens für Foltervideos an Frauen belegten, wurde der Erfinder dennoch zur lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt. Laut " BT" sagt Madsen nun in der Dokumentation: "Ich kann mich an jede Millisekunde der U-Bootsfahrt erinnern." Und auf die Nachfrage, ob er sie dort getötet hat, sagt Madsen: "Ja".

Lesen Sie auch:Das letzte Foto schoss ein Kieler

Auch weil ein Kieler auf seiner Hochzeitsreise das U-Boot Madsens mit Kim Wall an Bord offenbar zuletzt fotografiert hatte, war der Fall von KN-online mehrfach betrachtet worden.

Weitere Panorama-Nachrichten lesen Sie hier.