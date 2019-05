Berlin

Mit einem emotionalen Brief hat sich Günther Küblböck, der Vater von DSDS-Star Daniel Küblböck, an die Öffentlichkeit gewandt. Darin räumt er unter anderem mit dem Gerücht auf, er habe seinen Sohn für tot erklären lassen. „ Daniel wurde von uns nicht „für Tod“ erklärt und das wird auch so bleiben!“ Und weiter schreibt er: „Weder ich als sein Vater, noch sonst jemand aus der Familie möchte Daniel jemals für ,Tod’ erklären lassen.“ Außerdem beschreibt der 54-Jährige, wie er die Zeit seit Daniels Todessprung von der AIDAluna im September 2018 erlebt hat. Eine Zeit der Trauer, aber auch des Ärgers.

Würdevoller Ort

Um dem Gedenken seines Sohnes gerecht zu werden, plant er nun eine Gedenkstätte. Offen sei allerdings das Datum der Umsetzung: „Das hat für uns aktuell keine Eile, da Daniel in unseren Herzen seinen Platz hat.“ Er verspricht jedoch: „Wenn es soweit ist, werdet Ihr davon rechtzeitig erfahren. Dies dauert sicher noch eine ganze Weile; ihr könnt Euch aber sicher sein, dass wir zum Errichten für diesen würdevollen Ort keine Spende benötigen.“

Beendet wird der Brief mit den Worten: „Wir vermissen Daniel jeden Tag…“

Von RND