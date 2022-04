Dessau-Roßlau

Der dreijährige Junge, der am Ostersonntag tot in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) gefunden wurde, ist ersten Untersuchungen zufolge ertrunken. Das habe eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilte. Der Junge war am Sonntag im Uferbereich der Mulde leblos entdeckt worden. Der Vater hatte seinen Sohn zuvor aus den Augen verloren. Gegen Abend sei das Kind als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Gegen 20 Uhr wurde der dreijährige Junge mit Hilfe eines Polizeihubschraubers außerhalb des Wassers im Uferbereich entdeckt. Sofort seien Reanimierungen eingeleitet worden. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Geschehensabläufe dauerten laut Polizei an.

RND/dpa