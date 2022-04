Wallisellen

Im Kanton Zürich in der Schweiz sind ein Mann und eine Frau nach einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um einen 38-jährigen Deutschen und seine Begleiterin, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen. Er soll eine Woche zuvor einen Mann entführt und mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Als die Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr eintraf, eröffnete der Deutsche das Feuer. Dabei habe er mutmaßlich seine Begleiterin tödlich getroffen. Die Beamten hätten das Feuer erwidert und dabei den Schützen verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien der Mann und die Frau am Mittwochabend noch vor Ort gestorben, so die Polizei weiter.

Bei der vorausgegangen Entführung am 31. März hatte der 38-Jährige laut Ermittlern den Mann noch in der gleichen Nacht wieder freigelassen. Die weiteren Ermittlungen würden nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich und durch die Kriminalpolizei sowie die Spezialisten für Amtsdelikte der Kantonspolizei Zürich geführt.

RND/nis mit dpa