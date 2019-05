Los Angeles

Babybild-Premiere für Diane Krüger. Der deutsche Hollywood-Star hatte bislang noch nicht einmal öffentlich über ihre sechs Monate alte Tochter gesprochen oder gar ihren Namen verraten. Doch zum Muttertag postete die 42-Jährige jetzt ein Foto von sich und der Kleinen. Das Baby sitzt auf ihren Schoss, während die Promi-Mama am Strand in den Sonnenuntergang schaut. Dazu schrieb sie: „Ich liebe dich bis in die Unendlichkeit. Ich mag dich für immer, solange ich lebe, wirst du mein Baby sein.“

Krüger und ihr Lebensgefährte Norman Reedus (50) sind berühmt dafür, dass sie ihre Privatsphäre unter allen Umständen schützen. Umso mehr, seitdem ihr erstes gemeinsames Kind im November geborgen wurde.

Die „ Troja“-Schönheit und der „ The Walking Dead“-Star hatten sich am Set ihres gemeinsamen Films „Sky“ 2015 getroffen. Im März 2017 enthüllten sie ihre Beziehung – obwohl Krüger zu dieser Zeit noch offiziell mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Joshua Jackson („ Dawson’s Creek“) zusammen war.

Von RND