Rostock

Sie brummen wie eine dicke Hummel und schnurren wie eine übergroße Katze – mächtige US-Schlitten mit haufenweise PS unter der Haube. Beinahe der Traum eines jeden Autofans von Übermaßen in Sachen Kfz. Doch wie groß ist die Freude über die vermeintlichen Spritschlucker beim Besuch an der Zapfsäule jetzt noch?

Haben Hummerbesitzer einen Grund zum Weinen?

Wer heult in diesen Tagen lauter – der Motor oder der Besitzer? Mit einem geschmeidigen Lächeln lacht Susi in die Kamera. „Eigentlich müssten wir ja eher heulen“, grinst die 35-Jährige. Aber die junge Frau und ihr Freund sind eingefleischte Autofans, die sich niemals von ihrem heiß geliebten Schätzchen trennen würden, es sei denn … „Wir behalten den, egal, was kommt oder nur für etwas noch Größeres“, sagt Erik (33), der als Personal Trainer mit seinem Shawn’s Fitness auf Instagram nicht nur mit Bildern von eben diesem Hummer H2 für Furore sorgt.

Jede Autofahrt wird jetzt eher überdacht

Susi ist da etwas vorsichtiger. Die beiden wohnen auf dem Land, knapp 30 Kilometer von der Hansestadt entfernt. „Wir überlegen schon, ob und wie viel wir mit dem Hummer fahren. Aber wir fahren auch jeden Tag nach Rostock zum Sport ins Fitnessstudio und das läppert sich.“ Was verbraucht denn der beeindruckende Wagen überhaupt auf 100 Kilometer? Erik: „So 26 Liter Benzin zum Aufwärmen und dann circa 30 Liter Gas.“

Der Hummer ist im Preis-Leistungs-Verhältnis fast überlegen

Auch die Gaspreise haben sich seit letztem Jahr verdoppelt. Aber im Verhältnis zu Verbrauch und Leistung fahren die beiden lieber mit dem Hummer als mit ihrem Audi A6, der noch in der Garage steht und Diesel braucht. „Das ist noch frustrierender, wenn ich für 50 Euro gerade mal 23 Liter Diesel im Tank habe.“, erzählt Susi. Und der Platz im Hummer mit seinen über 350 PS wird außerdem gebraucht, immerhin wollen die zwei silbernen Doggenrüden und der American Bully transportiert werden.

Keine gestiegenen Notverkäufe an Gebrauchtwagenhändler

Die Mehrheit der übergroßen Ami-Schlitten fahren mit Gas – das ist der Vorteil und Anti-Autofans nur selten bewusst. Für die Anfahrt, also zum Warmwerden wird zwar Benzin eingespritzt, aber nur auf den ersten Kilometern. Einen triftigen Grund, um sich von den PS-Boliden zu verabschieden gibt es für die Besitzer gerade nicht. Das kann auch Lee Galloway, Geschäftsführer von „Mein Gebrauchtwagen-Partner“ in Rostock bestätigen. „Einzig die Nachfrage nach gebrauchten Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist gestiegen. Davon haben wir leider nicht so viele. Aber einen Hybrid hatten wir lange auf dem Hof stehen, den wollte die ganze Zeit keiner haben und plötzlich fragten ganz viele an.“

Das Nachrichten-Briefing Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Anfahren wird es teuer

Eine Trennung von seinem gewaltigen Dodge Ram 1500 5,7 Liter Hemi V8 mit 401 PS kommt auch für Martin Studzinski nicht infrage. Der Zwei-Meter-Mann braucht den Pick-up geschäftlich für seinen Haus- und Gartenservice Studz und auch wegen seiner Körpergröße. Und die Familie muss auch noch mit. „Ich bin über zwei Meter groß, dafür sind die deutschen Fabrikate nicht ausgelegt. In einem deutschen Auto kann keiner mehr hinter mir sitzen, wenn ich den Sitz nach hinten schiebe“, erklärt der Garten- und Landschaftsbauer. Circa 20 Liter Gas verbraucht der Dodge – den größten Teil beim Anfahren, auf den ersten Kilometern. Bis der Motor warm ist, braucht der Wagen Benzin. Erst bei „Betriebstemperatur“ wechselt der Motor auf Gas. Der 39-Jährige sieht die Sache positiv. „Bei den Dieselpreisen momentan fahre ich fast noch günstiger, und das Gas ist besser für die Umwelt.“

Von Anja von Semenow