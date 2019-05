London

Endlich: „Baby Sussex“ ist auf der Welt – und es ist ein Junge! Die Geschichte des Paares:

– Sommer 2016: Meghan Markle und Prinz Harry lernen sich kennen: Eine gemeinsame Freundin soll die beiden einander vorgestellt haben. Es soll sich dabei um ein „Blind Date“ gehandelt haben, wie Meghan später im Verlobungsinterview mit der „BBC“ sagte.

– Oktober 2016: Erste Gerüchte über die Beziehung von Harry und Meghan kommen auf. Die Medien überschlagen sich mit Schlagzeilen.

– 8. November 2016: Prinz Harry gibt bekannt, dass er und Meghan ein Paar sind. Dazu wurde auf dem Twitter-Account des Kesington Palastes ein Statement veröffentlicht. Darin verteidigt Meghan auch vor der Öffentlichkeit, in der sie teilweise auch rassistische beleidigt wurde.

– Dezember 2016: Ein Paparazzi schafft es, die ersten Bilder des Paares zu machen. Die britische „ Sun“ druckt sie ab.

– April 2017: Meghan hört mit ihrem Lifestyle-Blog „The Tig“ auf – es heißt, das Königshaus habe ihr das nahegelegt. Die Gerüchte um eine Verlobung werden laut.

– Oktober 2017:

In der „ Vanity Fair“ bricht Meghan ihr Schweigen über die Beziehung zu Harry und sagt: „Wir sind zwei Menschen, die wirklich glücklich und verliebt sind.“ Kurz darauf nimmt das Paar erstmals gemeinsam an einer öffentlichen Veranstaltung teil, an den Invictus Games.

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle traten bei den Invictus Games 2017 das erste mal gemeinsam auf. Quelle: Danny Lawson/dpa

– 27. November 2017: Harry und Meghan geben offiziell ihre Verlobung bekannt. Kurz darauf zeigen sich die Glücklichen im Garten des Kensington Palastes der Öffentlichkeit.

Der britische Prinz Harry und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, aufgenommen am 27.11.2017 in London (Großbritannien) nach Bekanntgabe ihrer Verlobung. Quelle: Dominic Lipinski/dpa

– 21. Dezember 2017: Der Kensington Palast veröffentlicht die offiziellen Verlobungsfotos des Paares – und Royal-Fans sind begeistert von der Intimität und Vertrautheit, die Harry und Meghan ausstrahlen.

– 19. Mai 2018: Prinz Harry und Herzogin Meghan geben sich in der St. George’s Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Hier geht’s zur Bildergalerie.

– 15. Oktober 2018: Prinz Harry und Meghan geben die Schwangerschaft der Herzogin bekannt.

– Oktober 2018: Harry und Meghan unternehmen ihre erste gemeinsame Auslandsreise seit der Hochzeit – nach Australien und Neuseeland. Dort zeigen sie sich entspannt, bekommen Babygeschenke und erwärmen die Herzen der Menschen.

Prinz Harry und seine Frau Meghan am Strand von Bondi. Quelle: Dan Himbrechts/dpa

– November 2018: Es wird bekannt, dass Harry und Meghan umziehen wollen – aufs Lands, nach Frogmore Cottage.

– 6. Mai 2019:

„Baby Sussex“ wird geboren – es ist ein Junge!

