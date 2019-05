Entsetzen an der Grund- und Oberschule Wittingen: Eine Lehrerin ist jene 35-Jährige, die in der Wohnung in Wittingen tot aufgefunden wurde – nachdem die Leiche ihrer 35-jährigen Lebensgefährtin beim Armbrust-Fall in Passau entdeckt wurde. So reagiert die Landesschulbehörde.