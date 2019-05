Boston

Vom Musiker zum Doktor: Das hat jetzt Sänger und Schauspieler Justin Timberlake geschafft. Auf Instagram postete er ein Bild von sich mit Doktorhut, grauem Talar und Urkunde in der Hand. „Doctor of Music“ steht darauf – ernannt dazu wurde er vom Berklee College of Music in Boston.

„Kein Traum ist zu groß“, schreibt der Superstar. „Vertraut mir ... ich bin ein DOKTOR!!“ Es folgt der Dank an das College, das ihm den Ehrendoktortitel zugewiesen hat.

Justin Timberlake ist jetzt Doktor

Und er ist nicht der einzige, der nun den Doktortitel trägt: Auch Missy Elliot (47) ist seit Samstag Ehrendoktorin des Berklee Colleges, wie sie mit einem Video auf Twitter zeigt. Tanzend und lächelnd zeigt sie darauf ihre Urkunde und schreibt dazu:

Von RND/hsc