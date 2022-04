Oldenburg

Nach den tödlichen Messerstichen auf eine Frau und deren mutmaßlichen Liebhaber im Oktober 2021 in Delmenhorst hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs weitere Männer erhoben. Ein 34-Jähriger steht bereits vor Gericht. Die Ermittler werfen den weiteren Verdächtigen Beihilfe zum Mord an dem männlichen Opfer vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Demnach sollen sie in die Tatplanung eingebunden gewesen sein, den Mann in einer Sportbar in Delmenhorst zu töten. Vier der Angeklagten seien seit Dezember in Untersuchungshaft, hieß es. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Landgericht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 48 Jahre alt.

Wegen des mutmaßlichen Doppelmordes muss sich der 34-Jährige seit März vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Zum Auftakt des Prozesses hatte der Iraker gestanden, zunächst den 23-jährigen Mann in einer Delmenhorster Bar mit einem Messer getötet zu haben. Danach sei er zu seiner nach jesidischem Recht geheirateten Frau gefahren und habe mit dem Messer auf sie eingestochen - im Beisein der gemeinsamen achtjährigen Tochter. Die 27-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus. Als Motiv nannte der 34-Jährige in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung unter anderem Eifersucht. Er vermutete, dass seine Frau eine Affäre mit dem 23-Jährigen habe.

RND/dpa