Doppelmord von Espelkamp: Gericht verkündet lebenslange Haft für Angeklagten

Bielefeld

Wegen des Doppelmords in Espelkamp im Sommer 2021 ist ein Mann aus dem niedersächsischen Diepenau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Nach Überzeugung des Landgerichts Bielefeld hat der 53-Jährige zuerst den Bruder (48) der von ihm getrennt lebenden Ehefrau und dann die Frau (51) erschossen. Das Gericht stellte in seinem Urteil am Mittwoch außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis ist das aber so gut wie ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der verurteilte Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft kann eine Überprüfung durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beantragen (Az.: 1 Ks 17/21).

Mit seiner Entscheidung folgte das Landgericht der Forderung der Staatsanwaltschaft und urteilte auf zweifachen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Der 53-Jährige hatte im Prozess die Taten gestanden. Demnach hatte er zuerst den Bruder seiner Frau in einem Haus im ostwestfälischen Espelkamp und dann die flüchtende Frau auf der Straße erschossen. Als Motiv gab er Verzweiflung wegen der gescheiterten Ehe an. Sein Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Die ungeplante Tat sei aus dem Ruder gelaufen. Diese Sicht teilte das Landgericht nicht.

RND/dpa