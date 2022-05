In der Nähe von Paris haben am Dienstag Arbeiter drei Babyleichen entdeckt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. In der Kleinstadt Ville-d‘Avray sollten die Arbeiter ein unbewohntes Haus leer räumen und haben dabei im Keller die Leichen entdeckt, wie es von der französischen Justiz heißt. Die Leichen lagen in einem abgedeckten Eimer, zwei der drei sollen bereits mumifiziert gewesen sein.

Zur Klärung der Todesursache und der Identität der Leichen wurde laut AFP ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unklar ist bislang außerdem, ob es sich bei den Babys um ungeborene Föten oder um geborene Säuglinge handelt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gehörte das Haus einem Gynäkologen, der 2015 gestorben war.

RND/sebs

