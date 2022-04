Obwohl die Festnahme des 26-jährigen Tatverdächtigen rund einen Monat her ist, halten die Ermittlungen anlässlich des Dreifachmords in Rövershagen (Landkreis Rostock) an. Die Leichen, die am 30. März in einem rund zwölf Kilometer entfernten Feld gefunden wurden, sind mittlerweile zweifelsfrei identifiziert, wie die Rostocker Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt: Es handelt sich um die Eltern und die Schwester des Mannes, der in Untersuchungshaft sitzt.

Er selbst äußere sich noch immer nicht zu einem möglichen Motiv oder Tathergang, erklärt Manuela Merkel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Daher würden die Angaben, die der 26-Jährige zuvor gemacht hat, weiter überprüft, ebenso wie die Spuren. Mehr Details gibt die Behörde deshalb nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft: Es war Gewalt im Spiel

Im nächsten Schritt folge jedoch die Anklageerhebung – wann genau, ist unklar. Dann erfährt wohl auch die Öffentlichkeit, wie die 25 Jahre alte Schwester, der 52-jährige Vater und die 48-jährige Mutter genau ums Leben kamen. Klar ist laut Staatsanwaltschaft allerdings: Es war Gewalt im Spiel.

Als Tatort gilt das Wohnhaus in einer Einfamiliensiedlung im Süden von Rövershagen. Dort lebte der Sohn mit seinen Eltern, die Schwester sei oft zu Besuch gewesen, heißt es. Wahrscheinlich vergingen zwischen Verbrechen und Festnahme mehrere Wochen: Nachforschungen hätten ergeben, dass die Vermisstenanzeige, die von der Schwester des Vaters gestellt wurde, nachdem sie die Familie länger nicht gesehen hatte, erst am 21. März bei der Polizei einging, so Manuela Merkel. In der Nachbarschaft habe der Tatverdächtige seit dem Verbrechen behauptet, Eltern und Schwester seien in der Heimat oder im Urlaub, berichten Anwohnerinnen und Anwohner. Die Familie soll aus Weißrussland gestammt haben.

Verdächtiger führte Ermittler zu den Leichen

Der mutmaßliche Täter saß bereits zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens in Untersuchungshaft. Gegen ihn war wegen des Verdachts des dreifachen Mordes Haftbefehl erlassen worden. Er räumte die Tat nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft ein. Auslöser waren demnach „innerfamiliäre Probleme“, eine eingeschränkte Schuldfähigkeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Der 26-Jährige soll die Kripo anschließend zum Fundort der Leichen nach Kösterbeck geführt haben. Ende März erklärte Oberstaatsanwalt Harald Nowack gegenüber der Ostsee-Zeitung: „Der Mann hat sich zur Tat eingelassen.“ Bis zur Festnahme soll er einer Arbeit nachgegangen sein.

Nachbarin: Der Vater hat oft „rumgebrüllt“

Nachbarinnen und Nachbarn haben den Tatverdächtigen in der Vergangenheit als unauffällig beschrieben, mehrere Menschen gaben aber im Nachhinein an, über einen längeren Zeitraum hinweg lautstarke Streitereien der Familie gehört zu haben. Vor allem habe das 52-jährige Familienoberhaupt oft „rumgebrüllt“, so Angela Flett, die schräg gegenüber von dem blauen Haus wohnt. Sie hat das Verbrechen hinter verschlossener Tür schockiert zurückgelassen: Auch nach der Tat habe die 48-Jährige auf dem Weg nach Hause stets ein „mulmiges Gefühl“ gehabt. „Gruselig ist das, das hat keiner verdient“, lautete ihr Fazit.

Auch Verena Schöne, Bürgermeisterin von Rövershagen, zeigte sich bestürzt über das Verbrechen in der 2700-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Rostock: „Ich bin entsetzt“, sagte sie. „Man denkt immer, solche schrecklichen Verbrechen können bei uns nicht passieren.“

Von Jessica Orlowicz/RND