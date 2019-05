Dresden

Polizisten in Dresden haben zwei Rehkitze in Not gerettet. Die Jungtiere lagen durch einen Zaun getrennt von ihrer Mutter am Rande einer Obstplantage. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten zwei Spaziergänger die Rehjungen am Dienstag dort gefunden und die Beamten alarmiert.

Während die Kitze verängstigt im hohen Gras hockten, habe die Mutter auf der anderen Zaunseite ihren Nachwuchs gerufen. Weil in der Nähe bereits Mäharbeiten im Gange waren, war schnelles Handeln gefragt. Nachdem sie keinen Durchlass im Zaun fanden, packten die Beamten zu. Mit Hilfe von Mitarbeitern der Plantage hievten sie die Jungen in einen Pappkarton und brachten die zu ihrer Mutter auf die Plantage.

Von RND/dpa