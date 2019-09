Hannover

Der Kosmonaut Sigmund Jähn ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Jähn war am 26. August 1978 mit der Rakete Sojus 31 ins All gestartet und gilt somit als der erste Deutsche im Weltraum. Die Nachricht seines Todes hat auch bei vielen Politikern und Prominenten für Bestürzung gesorgt.

Kretschmer : "Kluger und bescheidener Sachse"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) twitterte am Abend: "Der erste Deutsche im All, Sigmund Jähn, ist gestorben. Er war Vorbild für viele Generationen. Ich habe ihn als klugen und bescheidenen Sachsen kennengelernt. Wir werden sein Lebenswerk lebendig halten - in seinem Heimatort Morgenröthe-Rautenkranz und an vielen anderen Orten."

Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher bei der Partei Die Linke, schrieb: " Sigmund Jähn, Ehrenbürger der Stadt Berlin, ist gestern verstorben. Möge er in Frieden ruhen. Als ich ein Kind war und Sigmund # Jähn aus der #DDR, uns als erster Deutscher im All beim abendlichen Sandmännchen aus dem #Kosmos grüßte, war ich unheimlich berührt."

Sein Parteikollege Gregor Gysi twitterte: "Mit Sigmund Jähn ist jetzt ein wirklicher Held unserer Zeit gestorben, der sehr zurückhaltend und bescheiden war. Als erster Deutscher im All bleibt er in unseren Geschichtsbüchern. Mein aufrichtiges Beileid für seine Familie."

"Großartiger, feiner und besonderer Mensch"

Das Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum im fränkischen Markt Feucht hinterließ ebenfalls Beileidsbekundungen: "Das Team des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums trauert um den ersten deutschen Raumfahrer Dr. Sigmund Jähn. Sigmund Jähn war unserem Namensgeber und unserem Haus in Freundschaft verbunden. Wir verneigen uns vor einem liebenswürdigen Menschen und Brückenbauer."

ARD-Metereologe Karsten Schwanke schrieb: " Sigmund Jähn war ein großartiger, feiner und besonderer Mensch! Wie traurig, dass er gehen musste."

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek ( CDU) twitterte: "Mit 82 Jahren ist gestern Sigmund Jähn verstorben. Er war der erste Deutsche im All und ein Vorbild für Generationen von Raumfahrern und all denen, die von den Sternen träumen. Ich trauere um ihn. Möge seine Entdeckungsreise an die verborgenen Orte weitergehen!"

