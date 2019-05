Liwonde

Ein Elefant hat einen britischen Soldaten während eines Einsatzes gegen Wilderer in Malawi tödlich verletzt. Der 22 Jahre alte Soldat sei stolz auf seine Arbeit zum Schutz gefährdeter Arten gewesen und tragisch dabei gestorben, Gutes zu tun, sagte der Vorgesetzte des Soldaten am Dienstag. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, der junge Mann sei am Sonntag auf Patrouille im Nationalpark Liwonde getötet worden.

Verteidigungsministerin Penny Mordaunt sagte, der Tod des Soldaten sei eine Erinnerung an die Gefahren für jene Soldaten, die sich für den Schutz einiger der am meisten gefährdeten Tierarten der Welt einsetzten. In Malawi sind rund 30 britische Soldaten im Einsatz, um Wildtierhüter auszubilden.

Der Nationalpark Liwonde verfügt über die größte Elefanten-Population in Malawi. 2016 wurden in der weltgrößten Umsiedlungsaktion 500 Elefanten von dort in einer Reservat nahe des Malawisees gebracht. Prominenter Helfer war damals der britische Prinz Harry.

Von RND/dpa