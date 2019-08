Boston

US-Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli dürfen im Uni-Bestechungsskandal weiter Anwälte ihrer Wahl nutzen. Dies entschied am Dienstag eine Richterin in Boston. Das Ehepaar erschien zuvor vor einem Bundesgericht in der Stadt, um zu erfahren, ob es weiter auf Dienste einer Kanzlei zurückgreifen darf, die erst kürzlich die Universität von Southern California vertrat. Die Bildungseinrichtung ist mutmaßliches Opfer im Bestechungsskandal.

Staatsanwälte sahen daher einen potenziellen Interessenkonflikt. Loughlin und Giannulli argumentierten, die Dienste der Kanzlei für die Universität von Southern California hätten mit dem Skandal nichts zu tun gehabt. Im Übrigen seien andere Anwälte für die Hochschule zuständig gewesen.

Loughlin soll für Schulbesuch ihrer Töchter gezahlt haben

Um ihre Töchter in einem Ruderer-Team an der renommierten University of Southern California unterzubringen, sollen Loughlin - bekannt aus den TV-Serien "Full House" und "Fuller House" - und ihr Mann 500 000 Dollar gezahlt haben. Dabei sind die Sprösslinge keine Ruderer. Den prominenten Eltern wird geplanter Betrug und Geldwäsche zur Last gelegt. Sie haben auf nicht schuldig plädiert.

RND/AP