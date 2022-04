Hannover

Eine Fahrt mit der Londoner U-Bahn Ende Februar 2022: Die großen Schilder mit der Aufschrift „Please wear a face mask“ hängen noch halb abgeblättert an den Eingangstüren der Piccadilly- oder Victoria-Line – doch kaum jemand hält sich noch daran. Bei manch einem hängt die viel zu oft getragene FFP-2-Maske halbherzlich unterm Kinn, andere steigen gleich ganz ohne sie ein. Kontrolliert wird das schon lange nicht mehr.

Heute, einen Monat später, hat Großbritannien die Sache mit dem Mund-Nase-Schutz vollends aufgegeben. Nicht einmal mehr am gut frequentierten Flughafen Heathrow muss dieser noch getragen werden, gleiches gilt auf Flügen, etwa von British Airways und Virgin Atlantic. Die Angst vor Covid scheint verflogen – und die meisten Bürgerinnen und Bürger nehmen die neue Regelungen gerne an. Zu sehen ist die Maske im Stadtbild nur noch selten.

Beim Blick auf die Europakarte fällt auf: das ist kein Einzelfall. In dänischen Supermärkten beispielsweise trägt heute niemand mehr Maske – ohnehin war diese hier nur zu den Hochphasen der Corona-Pandemie überhaupt vorgeschrieben. In den Niederlanden wurden im März sämtliche Corona-Maßnahmen gestrichen – die Maskenpflicht gilt seither nicht einmal mehr im öffentlichen Nahverkehr. Deutschland allerdings blieb seit jeher vorsichtig. Abgeschafft wurde die Maskenpflicht hierzulande nie – bis jetzt.

Die Maskenpflicht fällt – zumindest teilweise

Ab dem 2. April ist die Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen zwar weiter vorgeschrieben – im Supermarkt, Einzelhandel oder Tankstellen fällt die Pflicht aber künftig weg. Zwei Jahre, nachdem die ersten hierzulande anfingen, sich aus Stoffresten erste „Alltagsmasken“ zu nähen, hat das Tragen der Maske nun – zumindest als Pflicht – ausgedient. Wie der oftmals geforderte „Freedom Day“ fühlt sich das vermutlich noch nicht an, eine neue Ära beginnt damit aber trotzdem.

Ende der Maskenpflicht: Freedom Day in Deutschland?

Erstmals nach zwei Jahren Pandemie liegt es nun in der Verantwortung der Kundin oder des Kunden, ob er sich und andere noch mithilfe einer Maske im Supermarkt schützen will. Nicht mehr der Staat schreibt eine Regel vor, an der man sich festhalten kann, die für alle verbindlich gilt. Künftig muss man selbst entscheiden, wie man mit dem Infektionsrisiko umgeht. Die Frage ist: Wie wird diese Entscheidung ausfallen?

Die Fronten scheinen, wie so oft in der Pandemie, auch in dieser Frage verhärtet. Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger beispielsweise sorgt sich nun vor allem um die Beschäftigten in den Supermärkten. „Sie haben jetzt zwei Jahre lang in der Pandemie den Laden buchstäblich am Laufen gehalten und haben das Recht, geschützt zu werden“, so Nutzenberger gegenüber der „Funke Mediengruppe“. So wünscht sie sich bundesweit einheitliche Regelungen, die Beschäftigte und Kundschaft schützen.

Auf der anderen Seite stehen all diejenigen, die das Abschaffen der Maskenpflicht längst für überfällig halten. Ein Großteil der Bevölkerung sei geimpft oder gar geboostert, heißt es oft als Argument. Die Verläufe mit der dominierenden Omikron-Variante seien mild, die Intensivstationen weit von der Belastungsgrenze entfernt. Wer braucht da noch die Maskenpflicht? Man könne sie schließlich nicht auf ewig fortführen.

Symbolisch aufgeladen

Tatsächlich ist kaum ein Relikt aus der Pandemie ist so symbolisch aufgeladen wie der Mund-Nase-Schutz – obwohl er eine vergleichsweise harmlose Maßnahme ist. Er trennte zwei Jahre lang Maßnahmenkritiker vom „Team Vorsicht“, er kennzeichnete vermeintlich Rücksichtslose oder Rücksichtsvolle – und sogar der Tankstellenmord von Idar-Oberstein geht zurück auf die Kränkung eines Maskenverweigerers, der aus Wut einen 20 Jahre alten Mitarbeiter erschoss.

Unweigerlich bleibt all das im Hinterkopf, wenn es nun um die Abschaffung geht – und spielt auch eine Rolle bei der Entscheidung, ob man sich künftig für dieses Stück Stoff oder Kunststoff entscheidet, oder eben dagegen. Gelte ich als egoistisch, wenn ich nun einen Supermarkt ohne Mund-Nase-Schutz betrete? Bin ich zu übervorsichtig oder gar ängstlich, wenn ich es noch tue? Bin ich „Team Vorsicht“ oder gar „Team Arschloch“, wie am Freitag ein User auf Twitter schrieb. Und was denkt eigentlich mein Gegenüber – oder das Personal an der Kasse, das den Viren nun schutzlos ausgeliefert ist?

In den sozialen Netzwerken, wo sich seit Beginn der Pandemie No-Covid-Befürworter und „Team Freiheit“ unversöhnlich gegenüberstehen, tobt nun erneut ein Kulturkampf. Hier ist die Maske längst mehr als eine Infektionsschutzmaßnahme, hier ist sie ein Statement. Ein Erkennungsmerkmal für gut oder böse. Ein Zeichen der Solidarität – oder ein Zeichen für die Einschränkung der persönlichen Freiheit, je nachdem, zu welcher Glaubensgruppe man sich zählt.

„Die coolen Kids tragen weiter Maske“

„Die coolen Kids tragen weiter Maske“, schreibt zur aktuellen Debatte beispielsweise jemand auf Twitter. „Ich bin Lehrer und freue mich, am Montag meine Schüler endlich ohne Maske begrüßen zu dürfen!“, meint ein anderer trotzig. Manch einer bezeichnet es als „Aprilscherz“, dass nun in überfüllten Geschäften bei hohen Infektionszahlen keine Maske mehr getragen werden müsse – und andere wiederum verweisen aufs Ausland. Dort sei die Maskenpflicht schon lange abgeschafft. „Und: dort leben sie trotzdem noch“, schreibt beispielsweise der Regisseur Tom Bohn.

Auch in der Politik herrscht alles andere als Einigkeit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dessen Regierung die generelle Maskenpflicht abgeschafft hat, beispielsweise appelliert nun an die Unternehmen selbst: „Ich würde es begrüßen, wenn Supermarktketten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und bei der derzeit sehr hohen Infektionslage Masken zur Pflicht machen.“ Die vergangene Gesundheitsministerkonferenz zum neuen Infektionsschutzgesetz mit den Bundesländern sei „konfliktgeladen“ gewesen, so Lauterbach.

Eines ist inzwischen klar: Die gesetzliche Abschaffung der Maskenpflicht ist vollzogen. Ob die Maske damit auch aus dem Stadtbild verschwindet, ist aber alles andere als ausgemacht.

Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle wahrscheinlich erreicht

Ein Ende der Maskenpflicht ist kein Ende der Maske

Auch das zeigt ein Blick in andere europäische Länder. Bürgerinnen und Bürger in Dänemark, den Niederlanden oder Großbritannien mögen zwar heute größtenteils auf den Mund-Nase-Schutz verzichten – in spanischen Großstädten trugen aber auch in den Wintermonaten weiterhin große Teile der Bevölkerung eine Maske. Und das, obwohl die Corona-Zahlen zum Teil verschwindend niedrig und die Maske nicht einmal vorgeschrieben war.

Das mag mit den Erfahrungen zusammenhängen, die das Land während der Pandemie gemacht hat. Spanien zählte mit Italien Anfang 2020 die meisten bestätigten Covid-19-Fälle in Europa. Fast jeder kennt hier jemandem aus dem Bekanntenkreis, der in dieser Zeit an dem Virus schwer erkrankt oder gar gestorben ist. Über Wochen hinweg erlebte das Land harte Lockdowns, in denen selbst Sport in der Öffentlichkeit untersagt war.

Eine Erfahrung, die prägt – und auch das Verhältnis zum Mund-Nase-Schutz bestimmt.

Viele sind gegen Abschaffung der Maskenpflicht

Auch die deutsche Bevölkerung scheint sich noch nicht so sicher, ob das Ende der Maskenpflicht auch tatsächlich das Ende der Maske bedeutet.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL, hält eine große Mehrheit der Bundesbürger (65 Prozent) die Lockerungen der Corona-Maßnahmen für verfrüht. Und: Eine große Mehrheit von 69 Prozent meint auch, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske vorerst weitgehend bestehen bleiben sollte. 19 Prozent sprechen sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht in manchen Bereichen aus. Nur 11 Prozent meinen, die Maskenpflicht solle komplett abgeschafft werden.

Vieles spricht dafür, dass Deutschland auch künftig im europäischen Vergleich eher das „Team Vorsicht“ bleibt. Und nicht jedem dürfte das gefallen. Der Kulturkampf um die Maske dürfte also weiter gehen – ob mit oder ohne verbindliche Regeln.

Von Matthias Schwarzer/RND