Erdbeben in Bosnien-Herzegowina fordert mindestens ein Todesopfer

Sarajevo

Bei einem schweren Erdbeben ist in Bosnien-Herzegowina mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere wurden verletzt, Hunderte Menschen flohen aus ihren Häusern. Das Beben der Stärke 5,7 ereignete sich am Freitagvormittag etwa 42 Kilometer südöstlich der Stadt Mostar in einer Tiefe von fünf Kilometern, wie das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer mitteilte.

Eine 28-Jährige starb an ihren Verletzungen und ihre Eltern wurden verletzt, als ein durch das Beben gelöster Gesteinsbrocken in das Haus der Familie in der Stadt Stolac nahe Mostar einschlug, wie die Behörden mitteilten. Das Erdbeben war im ganzen Land und in Nachbarländern zu spüren.

