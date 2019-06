Los Angeles

Ein schlimmer Fall von Tierquälerei sorgt in Los Angeles für Empörung. Im Mittelpunkt steht eine Briefträgerin, die einem Hund offensichtlich grundlos Pfefferspray ins Gesicht sprüht. Der US-Sender CBS hat Videoaufnahmen des Vorfalls veröffentlicht.

Das Video, aufgenommen am vergangenen Montag von einer Überwachungskamera, beginnt scheinbar harmlos: Die Postbotin steht an einem Briefkasten, auf der anderen Seite ein Siberian Husky – der Hund zeigt keine Anzeichen von Aggressivität. Beim Griff in ihre Tasche fällt der Frau etwas zu Boden, Augenblicke später hebt sie den Gegenstand auf und sprüht dem vier Jahre alten Hund damit ins Gesicht.

Der Besitzer des Hundes, Jose Amezcua, bemerkte später, dass sich sein Coco merkwürdig verhielt: „Er hat sein Gesicht auf dem Gras gerieben, irgend etwas hat nicht gestimmt.“ Amezcua schaute sich daraufhin die Überwachungsaufnahmen an und sah die Pfefferspray-Attacke auf den Siberian Husky. Was ihn besonders wütend macht: „In der Zeit, in der sie das Spray aus der Tasche nimmt, fallen lässt, schüttelt und meinen Hund dann auch noch besprüht, hätte sie auch einfach die Post in den Briefkasten stecken können“, sagte er CBS.

Ein Familienmitglied meldete den Vorfall an die amerikanische Postbehörde USPS, die inzwischen Kontakt mit Jose Amezcua aufgenommen hat – ob der Fall für die Briefträgerin Konsequenzen haben wird, ist bislang aber unklar.

Von RND/seb