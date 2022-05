Die Polizei hat bei dem 16 Jahre alten Schüler in Essen Material für eine Bombe zur Planung eines Anschlags entdeckt. Das Material sei funktions-, aber nicht einsatzfähig gewesen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Mit ihren Einsätzen in Essen habe die Polizei womöglich „einen Albtraum verhindert“.

„Dieser 16-jährige Deutsche steht unter dem dringenden Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben“, sagte Reul zu den Vorfällen an zwei Schulen in Essen. Der Minister bestätigte außerdem, dass die Polizei rechtsextremes Material bei dem tatverdächtigen Schüler gefunden hat: „Bei den Durchsuchungen hat die Polizei Stand jetzt sowohl Waffen als auch eindeutig ausländerfeindliches und rechtsextremes Material gefunden, darunter eine selbstgebaute Schusswaffe, eine Armbrust mit Pfeilen, Material zum Bau einer Bombe.“

Der Minister sagte weiter: „Wichtig ist jetzt aber auch - und darüber wurde bislang nicht berichtet -, dass diese gefundenen Aufzeichnungen auch als dringender Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes gelesen werden können. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der 16-Jährige massive psychische Probleme und Suizidgedanken hatte.“ Er sei nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar ein Einzeltäter.

Ministerpräsident Stamp: „mutmaßlicher Nazi-Terroranschlag“

Die Einsätze mit Durchsuchungen am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und an der Realschule am Schloss Borbeck hatten um 7.00 Uhr am Donnerstag begonnen und liefen noch. Bisher seien keine Sprengsätze gefunden, sagte Reul. „Da wird jeder Winkel der Klassenräume auf links gedreht.“

Der Tatverdächtige ist laut Polizei Schüler des Gymnasiums und hatte zuvor die Realschule besucht. Es seien „Hinweise“ bei der Polizei eingegangen, dass er an seiner derzeitigen oder seiner ehemaligen Schule eine Straftat geplant haben könnte.

