Essen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Essen ist ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. An dem Gebäude hatten eigentlich Bauarbeiten stattfinden sollen. Bei Sondierungen habe sich jedoch am Dienstag herausgestellt, dass unter dem Keller eine Bombe liege, teilte eine Stadtsprecherin mit. Der ungewöhnliche Fundort sei auch für sie ein Novum.

+++ #EBombe: Bombenfund in Essen-Frillendorf



An der Straße Lunerkamp in Frillendorf wurde ein Blindgänger gefunden. Die Weltkriegsbombe muss noch heute entschärft werden. Infos folgen in Kürze hier an dieser Stelle und unterhttps://t.co/YwiX3Zn05O. pic.twitter.com/ZCiZIc37E5 — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) May 3, 2022

Die britische Fünf-Zentner-Bombe sollte noch am Dienstag entschärft werden. Etwa 700 Anwohner mussten dazu ihre Wohnungen verlassen. Auch die Autobahn 40 lag im Evakuierungsbereich und musste während der Entschärfung gesperrt werden.

„Wir hoffen in den nächsten Stunden mit allem fertig zu sein, so dass die Entschärfung am Nachmittag losgehen kann“, sagte die Sprecherin. Um 14.14 Uhr meldete die Stadt, dass die Evakuierungen abgeschlossen wurden und mit den Entschärfungsarbeiten begonnen wurde. Weitere Informationen der Stadt Essen erhalten Sie hier.

